Эксперты обсудили организацию дорожного движения в центре Нижнего Новгорода после закрытия площади Свободы Общество

Фото: МКУ "ГУММиД"

"Круглый стол" на тему "Новое метро в Нижнем Новгороде: ограничения и транспортные решения" прошел в Проектном офисе "Стратегия развития Нижегородской области". Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

Согласно информации, за 20 дней с момента перекрытия площади Свободы жалобы от населения носят единичный характер. Прошел и специальный мониторинг общественного мнения по новым маршрутам автобусов.

Доцент кафедры НГТУ "Автомобильный транспорт" Михаил Корчажкин отметил, что сейчас на дорогах Нижнего Новгорода наблюдается спокойная ситуация, существенной нагрузки на прилегающие улицы к площади Свободы не отмечается.

Для недопущения дополнительных заторов осенью в районе площади планируется открыть объездную дорогу.

Начальник ОГИБДД УМВД по Нижнему Новгороду Валерий Иванов предложил с сентября ввести временный запрет на парковку на центральных улицах города, в том числе на платных местах.

Также предложено продолжить регулировку работы светофоров и рассмотреть возможность введения одностороннего и реверсивного движения на некоторых улицах.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля. В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.