Нижегородский аэропорт им. Чкалова принял девять самолетов, перенаправленных из Москвы Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородский аэропорт им. Чкалова принял девять самолетов, перенаправленных из Москвы утром 21 августа, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, ряд аэропортов столицы России этим утром был закрыт, в связи с чем некоторые борта были вынуждены приземлиться в Нижнем Новгороде.

В настоящее время семь самолетов уже убыли из Нижнего Новгорода в пункт назначения. Все воздушные гавани Москвы работают в штатном режиме.

Ранее три рейса были перенаправлены в Нижегородский аэропорт после падения дрона в Москве.