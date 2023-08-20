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Общество

Нижегородский аэропорт им. Чкалова принял девять самолетов, перенаправленных из Москвы

21 августа 2023 10:38  [36] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородский аэропорт им. Чкалова принял девять самолетов, перенаправленных из Москвы утром 21 августа, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, ряд аэропортов столицы России этим утром был закрыт, в связи с чем некоторые борта были вынуждены приземлиться в Нижнем Новгороде.

В настоящее время семь самолетов уже убыли из Нижнего Новгорода в пункт назначения. Все воздушные гавани Москвы работают в штатном режиме.

Ранее три рейса были перенаправлены в Нижегородский аэропорт после падения дрона в Москве.

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Теги:
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