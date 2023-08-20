Фото: НИА “Нижний Новгород”
Нижегородский аэропорт им. Чкалова принял девять самолетов, перенаправленных из Москвы утром 21 августа, сообщает "НТА-Приволжье".
Согласно информации, ряд аэропортов столицы России этим утром был закрыт, в связи с чем некоторые борта были вынуждены приземлиться в Нижнем Новгороде.
В настоящее время семь самолетов уже убыли из Нижнего Новгорода в пункт назначения. Все воздушные гавани Москвы работают в штатном режиме.
Ранее три рейса были перенаправлены в Нижегородский аэропорт после падения дрона в Москве.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+