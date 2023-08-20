Легкоатлетический забег "Марафон Нижний Новгород" пройдет 27 августа Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Легкоатлетический забег "Марафон Нижний Новгород" пройдет 27 августа. Об этом сообщают организаторы.

Планируется, что в мероприятии примут участие около 8 тысяч человек.

Участники могут пробежать четыре дистанции – 1 км, 3 км, 10 км или 42,2 км. Маршруты охватывают набережные Оки и Волги, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, бывшую фабрику "Маяк", усадьбы купеческих времен и соборы разных веков. Старт и финиш всех дистанций расположен у стадиона "Нижний Новгород".

На дистанциях для всех участников будут организованы пункты питания и медицинской помощи.

24, 25 и 26 августа участникам "Марафона Нижний Новгород" будут выдавать стартовые пакеты. Также состоится фан-забег "Те самые 30 минут", а 26 августа с 17:00 до 20:00 на площади Маркина пройдет "Паста-пати". С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, эстафета "100 красивых мест Нижегородской земли" стартует в Нижнем Новгороде 21 августа.