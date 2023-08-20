Замгубернатора Андрей Чечерин проведет личный прием нижегородцев 14 сентября

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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием нижегородцев 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, прием граждан пройдет с 13:00 до 16:00 в приемной губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, 2.
Андрей Чечерин курирует вопросы здравоохранения, реализации политики в области обязательного медицинского страхования (ОМС), образования и воспитания.
Для записи на прием необходимо подать письменное или электронное обращение на имя Чечерина Андрея Александровича с изложением сути вопроса. Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его приведения.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (831) 439 04 98, (831) 430 96 39.
Напомним, Андрей Чечерин был назначен заместителем губернатора 21 июля.
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