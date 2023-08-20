Молодогвардейцы помогают жителям Нижегородской области оформлять заявки на социальную газификацию Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" совместно с работниками "Газпром межрегионгаз" выезжают в населенные пункты Нижегородской области, где проводят разъяснительную работу по социальной газификации и помогают жителям в оформлении заявок.

Активисты рассказывают жителям о программе социальной газификации, субсидиях и мерах поддержки, которыми могут воспользоваться льготные категории граждан, какие необходимы документы для включения в программу.

"Молодая Гвардия" подключилась к реализации программы по социальной газификации в регионе. Теперь "последняя миля" при подведении газа к домовладениям жителей - это и наша зона ответственности, а также прекрасная возможность пообщаться с людьми, проявить свои коммуникативные навыки. Самое главное, что зачастую люди не подключаются к столь выгодному источнику тепла, просто потому что не знают о такой возможности, либо до сих пор бытует мнение, что это дорого. Но благодаря программе провести домой "голубое топливо" можно без больших затрат. Раньше бесплатно прокладывали трубу до участка, теперь до цоколя дома. А субсидии для льготников покрывают расходы на приобретение оборудования и прокладку труб в самом доме. Доносить информацию, развеивать мифы и обеспечивать тепло в домах - важная задача", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Совместные выезды с сотрудниками АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" молодогвардейцы провели в села Богородского, Вадского, Воскресенского и Краснобаковского муниципальных округов. В ближайшие дни выезды запланированы в Володарский муниципальный округ и городской округ город Бор.

"По решению регионального штаба по социальной газификации помогаем в реализации программы. Ждем всех делающих. Для заключения заявки нужно при себе иметь: правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС", - сообщил член регионального штаба "Молодой Гвардии" Павел Кузовков.

Напомним, по инициативе губернатора в Нижегородской области при социальной газификации действуют меры поддержки для 20 категорий граждан. Кроме того, регион одним из первых реализовал практику субсидирования строительства газовых сетей до цоколя домовладения.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации, распространив их на всю страну и стандартизировав стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. По инициативе "Единой России" социальную догазификацию распространили на домовладения с несколькими квартирами и на социальные объекты.

Реализация проектов по газификации в регионах является одним из ключевых направлений в народной программе партии.