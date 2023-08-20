"Почта России" приостановила приём посылок без документов отправителя Общество

"Почта России" с 1 сентября изменит правила приёма регистрируемых бандеролей и посылок. Как уточняет пресс-служба госкомпании, заказные письма, бандероли и посылки запретят пересылать без предъявления отправителем документов, удостоверяющих личность.

Но при этом для отправки посылок без предъявления паспорта можно использовать сервис "Простая подпись".

Как сообщает телеканал "360", Минцифры прописало правило об идентификации отправителей бандеролей в приказе от 17 апреля 2023 года. Отмечается, что личность можно удостоверить как через единую систему идентификации, так и другими способами.

Напомним, сейчас в Нижегородской области работает более 800 почтовых отделений. За последние два месяца в регионе открыли 44 временно закрытых отделения и до конца года планируется открытие ещё 150.