Федеральное совещание Штабов Захара Прилепина прошло в нижегородском Доме народного единства Общество

Ровно два года назад в Нижнем Новгороде был создан первый Штаб Захара Прилепина. С тех пор Штабы Захара Прилепина начали появляться и показывать успешную работу по всей России. Вчера, 20 августа, в годовщину своего образования, более 20 Штабов собралось в Доме народного единства в Нижнем Новгороде.

Одним из главных направлений деятельности Штабов является поддержка специальной военной операции. Поэтому ключевым вопросом обсуждения стали вопросы наборы добровольцев и гуманитарной помощи военным подразделениям "Оплот", "Родня" и "Серафим Саровский".

Собравшиеся в Нижнем Новгороде Штабы Захара Прилепина отдельно обсудили координацию гуманитарной помощи, а именно: формирование единой информационной системы по сбору заявок и их выполнение.

Отдельным блоком работы Штабов сегодня стала активизация расследований по резонансным и острым общественным темам. Группа Штабов ЗП наметила новые подходы и механизмы работы для еще более эффективной корректировки региональной политики.

Не остались без внимания и культурные проекты: Штабы Захара Прилепина обсудили ключевые проблемы сохранения культурного наследия и наиболее актуальный вопрос - патриотизацию культурной сферы, а также результаты работы первого регионального представительства Культурного центра "Традиция" - Пешков Центра, открытого в Нижнем Новгороде в апреле 2023 года.