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Скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX-XX веков установят на улице Кожевенной. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.
Согласно информации, шесть скульптур появятся у домов №8, 10, 16 и 16. Они изображают точильщика, дворника, купца, торговку рыбой, беспризорников и странника Луку.
В настоящее время изготовлены глиняные макеты будущих арт-объектов.
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что установка скульптур позволит сделать улицу Кожевенную еще более атмосферной, привлечь на нее нижегородцев и туристов.
Автором скульптур является нижегородский мастер Алексей Щитов.
Ранее сообщалось, что скульптуру оленя установили в нижегородском аэропорту имени Чкалова.
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