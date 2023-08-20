Скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX-XX веков установят на улице Кожевенной Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX-XX веков установят на улице Кожевенной. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Согласно информации, шесть скульптур появятся у домов №8, 10, 16 и 16. Они изображают точильщика, дворника, купца, торговку рыбой, беспризорников и странника Луку.

В настоящее время изготовлены глиняные макеты будущих арт-объектов.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что установка скульптур позволит сделать улицу Кожевенную еще более атмосферной, привлечь на нее нижегородцев и туристов.

Автором скульптур является нижегородский мастер Алексей Щитов.

Ранее сообщалось, что скульптуру оленя установили в нижегородском аэропорту имени Чкалова.