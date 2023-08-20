Нижегородские "Волонтеры Победы" начали раздавать российский триколор накануне Дня флага Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

В Нижегородской области накануне Дня государственного флага стартовала ежегодная акция по раздаче лент российского триколора. Об этом сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, молодые люди станут раздавать ленточки триколора в Нижнем Новгороде и других городах региона, всего планируется раздать 50 тысяч лент.

Нижегородские "Волонтеры Победы" 21 августа вручали ленты на Театральной площади Нижнего Новгорода. Ленточки-триколор здесь можно будет получить и завтра, 22 августа, с 11.00 до 13.00.

"Акция популярна у нижегородцев – люди с радостью берут ленточки, сразу надевают их, берут с собой для коллег, друзей и родственников. Сама лента – это символ единения, причастности к истории и жизни нашей страны, уважения и гордости за наше прошлое, настоящее и будущее", — рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Полная информация о местах раздачи ленточек доступна на сайте: волонтерыпобеды.рф.

Также в День Государственного флага, 22 августа, ленточки можно будет получить на всех праздничных мероприятиях. Кроме того, они будут передаваться в школы, культурные, социальные и иные учреждения Нижегородской области. В рамках акции пройдут мастер-классы по изготовлению броши из ленты-триколор, мини-лекции про историю флага.