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Общество

"Нижегородское ополчение-2022" передало продуктовые наборы раненым бойцам в больницу им.Семашко

21 августа 2023 15:38  [166] Общество

Фото: Telegram-канал Олега Лавричева

"Нижегородское ополчение-2022" передало продуктовые наборы 105 бойцам, которые проходят лечение в Нижегородской областной клинической больнице им. Семашко. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава движения, председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Он отметил, что подарки были собраны в качестве благодарности за преданность Отечеству, мужество, самоотверженность и с пожеланиями скорейшего и полного выздоровления после полученных ранений.

"Нет никого сильнее русского мужчины, нет ничего крепче сердца русского солдата. Наши ребята – настоящие герои! Мы всегда будем рядом, окажем всю необходимую помощь и поддержку!" - подчеркнул Олег Лавричев.

Напомним, в начале августа группа "Нижегородского ополчения-2022" во главе с Олегом Лавричевым совершила поездку на Донбасс с очередной партией гуманитарного груза для нижегородских военнослужащих, находящихся в зоне СВО на Сватовском направлении. В состав группы вошли депутаты Гордумы, нижегородские артисты, общественники и ополченцы.

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Теги:
Военные Гордума СВО
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