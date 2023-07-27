Группа "Нижегородского ополчения-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставила партию гуманитарного груза на Донбасс Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Группа "Нижегородского ополчения-2022" во главе с председателем Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершила поездку на Донбасс с очередной партией гуманитарного груза для нижегородских военнослужащих, находящихся в зоне СВО на Сватовском направлении.

В состав группы вошли депутаты Гордумы, нижегородские артисты, общественники и ополченцы.

Напомним, более 30 тонн груза в июле общими усилиями собрали промышленники, предприниматели, депутаты Гордумы и Заксобрания, общественники и волонтёры из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова. Это автомобильные шины, колёсные эвакуационные носилки, лекарственные препараты и медицинские средства, продукты питания, экипировка и обмундирование, стройматериалы, инструменты, постельные принадлежности и предметы быта, а также два автомобиля"УАЗ Патриот".

Гуманитарный груз был адресно распределён в несколько воинских подразделений – Сормовскую разведбригаду, Мининский батальон, добровольческий отряд "Невский", 106-ую гвардейскую воздушно-десантная Тульскую Краснознамённую дивизию, 76-ую дивизию ВДВ "Барс Каскад", а также мобилизованным гаубично-самоходного дивизиона 9-го мотострелкового полка и медикам полевого госпиталя.

"Это уже наша шестнадцатая поездка, суммарно с апреля 2022 года силами неравнодушных нижегородцев – промышленников, предпринимателей, общественников и депутатов – собрали и отправили более 430 тонн гумпомощи. Благодарим всех, кто с нами и помогает! Будем продолжать до окончательной Победы", – заявил Олег Лавричев.

В состав груза вошли комплексы элементов динамической защиты танков, изготовленные на Арзамасском приборостроительном заводе им. Пландина.

Спикер Гордумы отметил, что это революционное изобретение, с появлением которого живучесть бронемашин на линии фронта увеличилась в разы.

Также в рамках поездки участники группы посетили пункты временного размещения в донецких Харцызске и Зугрэсе. Нижегородские артисты подготовили музыкальную программу, которую очень тепло встретили проживающие здесь люди.

Управляющая делами администрации Харцызска Виктория Рогожина от имени руководства города выразила благодарность нижегородцам за систематическую помощь.

"Каждый день мы ощущаем вашу поддержку, мы знаем, что с нами не только Нижегородская область, которая уделяет большое внимание подшефному Харцызску и жителям освобождённых территорий, но и вся огромная Россия", – сказала она.

Ранее сообщалось, что нижегородские специалисты отремонтируют четыре школы в Харцызске и отремонтирует более 11 км дорог в Зугрэсе.