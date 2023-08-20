Выксунский завод ОМК организовал стажировку студентов Московского техуниверситета им. Баумана Экономика

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания провела стажировку для 28 студентов и преподавателей Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана на своем заводе в Выксе.

В этом году на предприятии запустили программу обучения по профессии, благодаря которой часть студентов еще обучились новой профессии "лаборанта-металлографа" в корпоративном университете ОМК и после успешной сдачи экзаменов получили удостоверение о присвоении новой специальности.

В общую программу месячной стажировки для студентов вошли уникальные авторские лекции от заводских экспертов, практические занятия в лабораториях и знакомство с производствами ОМК в Выксе. Подобная программа, только вдвое короче – продолжительностью до двух недель, была и для преподавателей. Интенсив-курс в таком формате для них в ОМК провели впервые.

Кроме этого, студентам предложили внеучебные активности: участие в творческом мастер-классе в арт-резиденции VyksaAir и спортивных соревнованиях с участием выпускников Бауманки, которые уже работают в ОМК. В планах компании расширять сотрудничество с МГТУ им. Н. Э. Баумана по подготовке кадров.

"Мы сотрудничаем с Бауманкой более 12 лет, за это время приняли на практику более 200 ее студентов. Я и сам когда-то был в их числе, именно после практики на заводе в Выксе решил, что хочу здесь работать. Сейчас курирую научно-исследовательскую деятельность. В этом году вместе с нашими партнерами из вуза разрабатываем типовую программу практики для студентов - планируем запустить для них стипендиальную программу с дальнейшим трудоустройством, а также делаем отдельно программу для преподавателей. Расширим программу с обучением по профессии: увеличим перечень профессий, из которых студенты смогут выбрать то, что интересно именно им. Бауманка исторически готовит сильные инженерные кадры, мы заинтересованы в том, чтобы ее выпускники приходили к нам работать. Стажировки для преподавателей и студентов позволяют готовить кадры, которые более адаптированы под наши требования как работодателя", – рассказал заместитель директора по научно-исследовательской деятельности инженерно-технологического центра ОМК в Выксе Александр Мунтин.