Воспитанники лагеря "Хочу стать десантником" впервые прыгнули с парашютом

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Воспитанники международной смены военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" совершили свои первые самостоятельные прыжки с парашютом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, к прыжку были допущены 64 воспитанники из 96 участников смены. Перед этим ребята прошли медицинские осмотры и сдали соответствующие зачеты.
Ребята в возрасте с 14 до 17 лет поднимались на высоту от 900 до 1000 метров и прыгали с интервалом в три секунды. Прыжки были посвящены Дню государственного флага Российской Федерации, который празднуется 22 августа.
Отмечается, что сейчас обсуждается увеличение количества участников лагеря в следующем году.
Напомним, в первой международной смене лагеря "Хочу стать десантником" приняли участие ребята из Минска и Луганска.
Планируется, что в будущем в лагере также примут участие дети из Узбекистана и Армении.
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