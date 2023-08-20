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Общество

Воспитанники лагеря "Хочу стать десантником" впервые прыгнули с парашютом

21 августа 2023 17:58  [81] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Воспитанники международной смены военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" совершили свои первые самостоятельные прыжки с парашютом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, к прыжку были допущены 64 воспитанники из 96 участников смены. Перед этим ребята прошли медицинские осмотры и сдали соответствующие зачеты.

Ребята в возрасте с 14 до 17 лет поднимались на высоту от 900 до 1000 метров и прыгали с интервалом в три секунды. Прыжки были посвящены Дню государственного флага Российской Федерации, который празднуется 22 августа.

Отмечается, что сейчас обсуждается увеличение количества участников лагеря в следующем году.

Напомним, в первой международной смене лагеря "Хочу стать десантником" приняли участие ребята из Минска и Луганска.

Планируется, что в будущем в лагере также примут участие дети из Узбекистана и Армении.

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Теги:
Детские лагеря
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