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Общество

Делегации из Луганска и Минска изучили опыт благоустройства в Нижнем Новгороде

18 августа 2023 18:15  [60] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел встречу с делегациями из Луганска и Минска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, соглашение о сотрудничестве с Луганском Нижний Новгород подписал в апреле этого года. В рамках соглашения 24 ребенка из Луганска принимают участие в смене военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником!", к которой присоединился и Минск.

Планируется, что в лагере также примут участие дети из Узбекистана и Армении.

Заместитель главы администрации города Луганска Оксана Терещенко отметила красоту Нижнего Новгорода.

"Мы понимаем, сколько надо усилий, чтобы поддерживать его в таком состоянии, искренне восхищаемся работой вашей команды по благоустройству города, по поддержанию его в таком великолепном состоянии, потому что мы знаем, что это дорогого стоит", - сказала она.

С Минском Нижний Новгород в дальнейшем планирует развивать сотрудничестве в спортивной отрасли, оздоровлении и физкультуры.

Заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Артём Цуран также отметил, что Нижний Новгорода за последние пять лет претерпел большие изменения.

"Город кардинально изменился, прежде всего, за счет благоустройства не только центральных территорий, прилегающих к административным зданиям или торговым центрам, а мы видим новые территории обычного городского пространства, и они уже обустроены. Кроме того, я отметил фасады. Разница колоссальная. Город ухоженный, воспринимается совсем по-другому, чувствуется рука хозяина", - подчеркнул он.

Ранее Юрий Шалабаев провел встречу с делегацией китайского города-побратима Цзинань и делегацией Сахалинской областной Думы.

Также напомним, что парк Нижнего Новгорода благоустроят в китайском городе Хэфэй.

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Теги:
Благоустройство Международное сотрудничество
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