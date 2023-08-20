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Общество

Минфин РФ проработает вопрос о предоставлении кредитных каникул многодетным

21 августа 2023 15:01  [200] Общество

Министерство финансов России поддержало предложение первого зампреда Комитета Госдумы РФ по просвещению Яны Лантратовой о предоставлении кредитных каникул многодетным семьям. Об этом сообщил телеканал "360".

В министерстве заявили, что поддерживают идею комплексной проработки вопроса. Эксперты обсудят данную инициативу.

"В том числе с учётом позиций участников финансового рынка", — добавили в ведомстве.

Яна Лантратова рассказала, что по данным на 1 января 2023 года, средняя сумма задолженности трудоспособного человека — 330-360 тысяч рублей. А уже в мае суммарные ипотечные долги россиян достигли рекордного показателя — 15,1 трлн рублей.

Большие проблемы с погашением задолженности встречаются именно в многодетных семьях. По словам депутата, более 80% малоимущих в России - это семьи с детьми. Поэтому и необходимо ввести кредитную амнистию.

Напомним, что Госдума РФ приняла законопроект, который закрепит на постоянной основе право граждан России на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Благодаря этой законодательной инициативе заёмщики смогут попросить у кредитора льготный период на срок до 6 месяцев по займу, размер которого не превышает определённого значения.

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Теги:
Кредит Многодетные семьи
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