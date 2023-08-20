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Туристический ретропоезд начнет курсировать между Нижним Новгородом и Арзамасом. Об этом сообщили в РЖД.
Согласно информации, состав будет запущен 26 августа. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
Из Нижнего Новгорода состав во главе с паровозом П-36 будет отправляться в 10:46, из Арзамаса - в 17:30.
Для посещения туристам в Арзамасе доступны историко-художественный музей и дом-музей А.М. Горького, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и другие достопримечательности
Ранее сообщалось, что несколько туристических поездов из Нижнего Новгорода будут запущены осенью.
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