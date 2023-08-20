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Общество

Праздничная подсветка в День флага России появится на нижегородской телебашне

22 августа 2023 11:32  [98] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Праздничная подсветка в День флага России появится на телебашне Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Так, на башне "вспыхнет" 196 - метровый световой триколор, с эффектом развевающегося на ветру флага и мерцаниями.

Кроме того, бегущая строка медиаэкрана будет напоминать о том, что 22 августа – День Государственного флага Российской Федерации.

Праздничную иллюминацию можно будет увидеть с 21.00 до 22.00 и с 22.30 до полуночи.

Ранее нижегородская телебашня в день 802-летия Нижнего Новгорода получила праздничную подсветку.

 

 

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Теги:
Праздники телебашня
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