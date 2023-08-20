Нижегородские легкоатлеты завоевали две медали на турнире "Королева российского спорта"

Михаил Пронкин
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Нижегородские легкоатлеты Валерий Пронкин и Глеб Сидорченко завоевали две медали в финале серии профессиональных соревнований "Королева российского спорта". Соревнования, в которых принимали участие спортсмены со всей России и из Белоруссии, проходили на прошлой неделе в Екатеринбурге. Об этом сообщили в городском департаменте физкультуры и спорта.
Спортсмены являются воспитанниками нижегородской комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 и регионального центра спортивной подготовки.
Так, Валерий Пронкин стал победителем в метании молота с результатом 77.95 м. Он занимается под руководством тренера Ивана Коптюха.
Глеб Сидорченко завоевал бронзовую медаль в метании диска – 57.89 м. Спортсмена тренирует Михаил Садов.
Напомним, на Всероссийских соревнованиях по метаниям в Сочи в апреле эти легкоатлеты завоевали золотые медали: Глеб Сидорченко - в метании диска с результатом 58.18 м, Валерий Пронкин - в метании молота с результатом 73.75 м.
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