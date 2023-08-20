Нижегородские легкоатлеты завоевали две медали на турнире "Королева российского спорта" Спорт

Михаил Пронкин Фото: департамент физкультуры и спорта Нижнего Новгорода

Нижегородские легкоатлеты Валерий Пронкин и Глеб Сидорченко завоевали две медали в финале серии профессиональных соревнований "Королева российского спорта". Соревнования, в которых принимали участие спортсмены со всей России и из Белоруссии, проходили на прошлой неделе в Екатеринбурге. Об этом сообщили в городском департаменте физкультуры и спорта.



Спортсмены являются воспитанниками нижегородской комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 и регионального центра спортивной подготовки.

Так, Валерий Пронкин стал победителем в метании молота с результатом 77.95 м. Он занимается под руководством тренера Ивана Коптюха.

Глеб Сидорченко завоевал бронзовую медаль в метании диска – 57.89 м. Спортсмена тренирует Михаил Садов.

Напомним, на Всероссийских соревнованиях по метаниям в Сочи в апреле эти легкоатлеты завоевали золотые медали: Глеб Сидорченко - в метании диска с результатом 58.18 м, Валерий Пронкин - в метании молота с результатом 73.75 м.