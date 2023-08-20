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Общество

Олег Лавричев и члены Молодёжной палаты при Гордуме посетили лагерь "Хочу стать десантником"

22 августа 2023 14:25  [46] Общество
Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Гордумы Олег Лавричев 21 августа вместе с членами Молодёжной палаты побывал в нижегородском военно-патриотическом лагере "Хочу стать десантником" в Дальнеконстантиновском районе. Они приняли участие в торжественном закрытии международной смены, на которую приехали ребята из Белоруссии и ЛНР.

Молодые парламентарии воочию увидели, как в Нижнем Новгороде реализуется программа военно-патриотического воспитания среди детей и подростков.

Программа лагеря включает в себя начальную военную подготовку, основы самообороны, занятия по топографии, санитарную подготовку с основами оказания первой помощи, а также огневую, строевую и парашютно-десантную подготовку.

64 участника международной смены совершили свои первые прыжки с парашютом. Этому предшествовала основательная подготовка – ребята знакомились с техникой укладки парашюта и страхующих приборов, тренировались правильно вести себя в воздухе и безопасно приземляться. Кроме того, все они прошли медицинские осмотры и сдали соответствующие зачеты.

Олег Лавричев отметил, что лагерь "Хочу стать десантником" развивается уже много лет, и каждый год приезжающие сюда с теплотой в сердце вспоминают проведённые здесь дни.

"Переданные опытными наставниками навыки очень важны для подрастающего поколения как людей ответственных за себя, свою семью и будущее своей страны", - подчеркнул председатель Гордумы.

Председатель Молодёжной палаты при Думе Нижнего Новгорода Анастасия Золотова рассказала, что молодые парламентарии приехали в лагерь впервые, и не с пустыми руками – они подготовили концертную программу.

"Военно-патриотическому воспитанию молодёжи сегодня уделяется большое внимание. Хочется, чтобы таких лагерей было как можно больше, и в самом Нижнем Новгороде, и в целом по Нижегородской области", – сказала она.

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Теги:
Гордума Дальнеконстантиновский район Олег Лавричев
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