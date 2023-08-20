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Общество

В Нижнем Новгороде организовали автомотопробег и развернули 100-метровый флаг в Кремле в честь государственного праздника

22 августа 2023 16:18  [105] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

22 августа, в День Государственного флага, в Нижнем Новгороде праздничные мероприятия начались с автомотопробега по крупным улицам города. Более чем 100 транспортных средств с российскими флагами проехали от стадиона "Нижний Новгород" до Кремля. Возглавили колонну представители мотоклубов "Ночные волки", "Ночные валькирии" и "Бумеранг". 

"В этот важный для нашей страны день мы должны быть едины, именно это и показывают участники автомотопробега. Сотни людей сегодня здесь, потому что неравнодушны к истории своей страны. Многие пришли семьями, чтобы с детства прививать любовь к Родине. Наш флаг олицетворяет могущество и силу России. Уверен, что и дальше наш российский триколор будет объединять нас и вдохновлять на новые победы и достижения", - сказал руководитель исполкома регионального отделения "Единой России", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

После автомотопробега нижегородцы развернули и подняли вверх 100-метровый флаг России. Впервые акция прошла в Нижегородском кремле у подножия Дмитровской башни. Ключевым действием стало исполнение нижегородцами гимна Российской Федерации.

"Мы впервые делаем эту акции в Нижегородском кремле. Сегодня здесь больше 300 человек – это люди абсолютных разных профессий и возрастов, представители общественных и молодежных организаций, депутатский корпус. И мы видим, как праздник по-настоящему объединил всех нас. Каждый раз, держа наш флаг или ленточку-триколор в руках, мы испытываем чувство гордости, сопричастности и единства", - поделилась руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина.

Для всех гостей праздника была подготовлена концертная программа от ансамбля народной песни и танца "Любава" и работала детская анимация.

Организаторами акции выступили региональные отделения "Волонтеров Победы" и партии "Единая Россия" при поддержке министерства культуры Нижегородской области.

Активное участие приняли активисты ТОСов и студенческих отрядов Нижегородской области, воспитанники Нижегородской кадетской школы, представители регионального отделения РДДМ "Движение Первых" и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приволжскому округу, активные жители и гости города.

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Теги:
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