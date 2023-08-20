Поставки в Россию лекарства "Зепатир" для больных гепатитом приостановят Общество

Американский фармпроизводитель MSD уведомил Росздравнадзор, что прекратит поставки на российский рынок "Зепатира" — препарата для лечения гепатита C. На него приходилась пятая часть госзакупок препаратов этой специфики.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский прокомментировал телеканалу "360", что данная ситуация никак не отразится на пациентах .

"Я вообще никаких рисков не вижу по одной простой причине: помимо этого препарата у нас есть большой спектр других, вполне сопоставимых, а. может быть, даже более эффективных, которые позволяют вылечить хронический гепатит С с вероятностью 97%", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, существуют препараты, которые поставляются по параллельному импорту, а также производящиеся в России.

Сергей Вознесенский также указал, что даже если аналоги, которые производят фармацевтические компании в России, могут быть менее эффективными, при этом они вполне сопоставимы.

"Самая современная терапия хронического гепатита С основана на препаратах прямого противовирусного действия", - заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло изменения в список жизненно необходимых и важнейших лекарств для медицинского применения. В обновлённый список включён, в частности, препарат глекапревир+пибрентасвир, который применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. В перечне он теперь представлен в том числе в виде гранул, покрытых оболочкой.