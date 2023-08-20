Нижегородский парк "Швейцария" 26 августа отпразднует свое 120-летие Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о программе празднования 120-летия парка "Швейцария".

26 августа для гостей парка будут организованы конкурсы, игры, экскурсии, мастер-классы, квесты, знакомящие с историей самого большого общественного пространства Нижнего Новгорода.

На площадках парка пройдут театральные представления, танцевальные уроки, будет развернута музыкальная зона "Джаз на поляне".

На центральной площади парка с 14:00 до 22:00 будет проходить концерт. Хедлайнер - группа "5sta family".

"Будет также атмосферно, как и на Дне города", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Полная программа будет опубликована в соцсетях парка "Швейцария".

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут посетить летние кинотеатры в День российского кино 27 августа.