Нижегородский парк "Швейцария" 26 августа отпразднует свое 120-летие

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о программе празднования 120-летия парка "Швейцария".
26 августа для гостей парка будут организованы конкурсы, игры, экскурсии, мастер-классы, квесты, знакомящие с историей самого большого общественного пространства Нижнего Новгорода.
На площадках парка пройдут театральные представления, танцевальные уроки, будет развернута музыкальная зона "Джаз на поляне".
На центральной площади парка с 14:00 до 22:00 будет проходить концерт. Хедлайнер - группа "5sta family".
"Будет также атмосферно, как и на Дне города", - подчеркнул Юрий Шалабаев.
Полная программа будет опубликована в соцсетях парка "Швейцария".
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут посетить летние кинотеатры в День российского кино 27 августа.
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