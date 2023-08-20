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Происшествия

Полиция задержала кстовчанина, подозреваемого в изнасиловании

22 августа 2023 17:47  [108] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полиция задержала кстовчанина, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ночью 14 августа в Кстовском районе 34-летний мужчина, подрабатывающий таксистом, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 ч. 3 п. "а" УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Спустя несколько дней подозреваемый скрылся из региона, но в итоге был задержан в Истринском районе Московской области.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина попытался похитить двух подростков в Балахнинском районе.

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Теги:
Изнасилование
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