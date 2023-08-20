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Полиция задержала кстовчанина, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, ночью 14 августа в Кстовском районе 34-летний мужчина, подрабатывающий таксистом, изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 ч. 3 п. "а" УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).
Спустя несколько дней подозреваемый скрылся из региона, но в итоге был задержан в Истринском районе Московской области.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина попытался похитить двух подростков в Балахнинском районе.
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