Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 августа 2023 18:53  [61] Сто объектов благоустроено в Нижегородской области по программе КРСТ за 2023 год
22 августа 2023 18:36  [69] Более 20 нижегородских разработок представлено на форуме "Технопром-2023"
22 августа 2023 18:15  [78] Более 70% нижегородских многоквартирных домов уже готовы к отопительному сезону
22 августа 2023 17:11  [107] Сотрудничество с Китаем в сфере науки и образования обсудили в НГПУ им. Минина
22 августа 2023 16:47  [129] Сквер 65-летия Победы около нижегородской гимназии №53 открылся после ремонта по ФКГС
22 августа 2023 16:18  [145] В Нижнем Новгороде организовали автомотопробег и развернули 100-метровый флаг в Кремле в честь государственного праздника
22 августа 2023 15:54  [147] Почти 8 тысяч обращений из-за нарушения прав потребителя поступило в нижегородский Роспотребнадзор в 2022 году
22 августа 2023 15:32  [130] Новую УЗИ-систему установили в Пижемской городской больнице Тоншаевского района
22 августа 2023 14:50  [220] Поставки в Россию лекарства "Зепатир" для больных гепатитом приостановят
22 августа 2023 14:34  [178] Нижегородское "Теплоэнерго" завершило плановые испытания на всех сетях в рамках подготовки к отопительному сезону
Общество

Более 70% нижегородских многоквартирных домов уже готовы к отопительному сезону

22 августа 2023 18:15  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владислав Супернак на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу рассказал о подготовке к отопительному сезону в региону.

По его словам, в настоящее время процент готовности котельных несколько выше, чем в аналогичную дату 2022 года. Готовность сетей тепло- и водоснабжения, а также сетей канализации – на уровне прошлого года. В целом к отопительному сезону готово более 75% коммуникаций.

Паспорта готовности к зиме уже получили 20 636 многоквартирных домов - 70% от общего числа МКД.

Как рассказала заместитель руководителя ГЖИ Нижегородской области Дина Анкудимова, ведомство проверило около 2000 паспортов готовности и около 760 домов. Выявлено 333 нарушения, домоуправляющим компаниям выдано 53 предостережения.

Председатель комитета Владимир Беспалов отметил, что подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с графиком. Также созданы необходимые запасы топлива.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" завершило плановые испытания на всех сетях в рамках подготовки к отопительному сезону.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отопительный сезон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph