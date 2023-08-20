Более 70% нижегородских многоквартирных домов уже готовы к отопительному сезону Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владислав Супернак на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу рассказал о подготовке к отопительному сезону в региону.

По его словам, в настоящее время процент готовности котельных несколько выше, чем в аналогичную дату 2022 года. Готовность сетей тепло- и водоснабжения, а также сетей канализации – на уровне прошлого года. В целом к отопительному сезону готово более 75% коммуникаций.

Паспорта готовности к зиме уже получили 20 636 многоквартирных домов - 70% от общего числа МКД.

Как рассказала заместитель руководителя ГЖИ Нижегородской области Дина Анкудимова, ведомство проверило около 2000 паспортов готовности и около 760 домов. Выявлено 333 нарушения, домоуправляющим компаниям выдано 53 предостережения.

Председатель комитета Владимир Беспалов отметил, что подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с графиком. Также созданы необходимые запасы топлива.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" завершило плановые испытания на всех сетях в рамках подготовки к отопительному сезону.