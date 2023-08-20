Более 20 нижегородских разработок представлено на форуме "Технопром-2023" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область на X Международном форуме технологического развития "Технопром-2023" представила более 20 научных разработок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, на нижегородском стенде представлены разработки организаций-участников Нижегородского НОЦ и резидентов ИНТЦ "Квантовая долина".

Так, ГК "Мадин" презентовала комплекс для улучшения психического состояния и тренажер для восстановления мелкой моторики, НГТУ им. Р.Е. Алексеева представил терминал интеллектуальной релейной защиты, преобразователь параметров электроэнергии, пункт дистанционного управления шахтной техникой, радар для железнодорожного переезда, учебный беспилотник и спортивный автомобиль класса "Формула Студент".

В "Фаблайт Электроникс" показали систему зажигания двигателя, различные датчики, систему отслеживания частоты сердечных сокращений, электронный ценник. "Зарядная станция" представила домашнюю зарядную станцию для электромобилей, ООО "Региональная промышленная компания" - грузовой беспилотник, ООО "НТЦ "Химинвест" и ПИМУ Минздрава России - экологичную кормовую добавку для животных.

Кроме того, от ООО "Аватек 3Д" представлен прибор для тестирования электронных компонентов автомобилей, от ООО "Смарт-видео" - 3d-сканер, от ННГУ – система для консультаций по долголетию.

В рамках форума нижегородская делегация примет участие в круглом столе, посвященном региональным программам научно-технологического развития, стратегической сессии "Научная кооперация Национального центра физики и математики - регионы-лидеры и новые регионы" и других мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область на форуме "Армия-2023" представила разработки на базе ИИ.