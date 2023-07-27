Нижегородская область на форуме "Армия-2023" представила разработки на базе ИИ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область в рамках конгресса "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" военно-технического форума "Армия-2023" представила разработки на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, на стенде Нижегородской области представлены платформа-конструктор для создания дополненной реальности Mixar Web от "Миксар", программа видеоаналитики и распознавания объектов на базе нейросетей и компьютерного зрения Morigan от компании "Матллер", цифровая модель будущего ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде от ГК "Аметист".

Также компания "Фрактал" показала свой программно-аппаратный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД "Аргентум", а "Дирэй" - платформу аналитики коммуникации Deeray, способную анализировать аудио- и текстовые данные на уровне понимания языка и контекста.

Замгубернатора Нижегородской области Петр Банников отметил, что в регионе также активно развивается отрасль беспилотных авиационных систем (БАС), формируется научно-производственный центр БАС.

На нижегородском стенде представлен макет ручного крылатого дрона-разведчика РКД-7 "Саботер", запускаемый с руки и способный лететь со скоростью 120 км/ч на расстояние до 10 км. Также представлен образец фазированной антенной решетки на массиве управляемых рассеивателей, которая может использоваться как средство связи для беспилотных воздушных судов - и в совокупности с программным обеспечением, разработанным ННГУ, управлять роем дронов.

Кроме того, были презентованы квадрокоптер "Курьер", способный перевозить до 16 кг грузов на расстояние до 15 км, макет мобильной станции обслуживания БВС, образец автоматизированного комплекса прикрытия бронетехники от БВС "Зонт" и образцы детекторов БВС "Скоба – 1" и "Скоба – 2".

Напомним, на военно-техническом форуме "Армия-2022" свои разработки представили 15 нижегородских компаний.

Также ранее сообщалось, что нижегородский авиационный завод "Сокол" передал армии партию истребителей-перехватчиков МиГ-31.