Евгений Люлин вручил паспорта граждан РФ активистам молодёжных организаций Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 22 августа принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов в рамках проведения Всероссийской программы "Мы – граждане России!". Церемония была приурочена ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Всероссийская программа "Мы – граждане России!" - это проект Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", который призван сделать церемонию вручения паспорта торжественным и запоминающимся событием в жизни.

В таких церемониях ежемесячно принимают участие представители органов исполнительной власти, Герои России, выдающиеся деятели науки и культуры, спортсмены.

В День Государственного флага России в стенах Законодательного Собрания паспорта получили 27 активистов «Движения первых», среди которых юные добровольцы, принимающие активное участие в сборе гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции, участники и организаторы акций "Вахта памяти", "Открытка ветерану", "Рука помощи", "Чистый берег", "Зеленый патруль", "Блокадный хлеб", "Сад памяти" и проектов Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

"Эти ребята каждый день конкретными делами доказывают свое право называться гражданами России: помогают ветеранам, собирают помощь для участников СВО, защищают природу. У каждого в их 14 лет уже накоплен солидный багаж добрых дел, общественно-значимых проектов. Надеюсь, что церемония вручения паспорта в здании парламента области навсегда останется в их памяти. Уверен, что на эту молодежь можно положиться. Они достойные наследники нашего героического прошлого, настоящие патриоты, строители будущего, которые живут и трудятся на благо Отечества", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Я всегда мечтала посвятить свою жизнь помощи другим, заниматься благотворительностью. Сейчас много времени уделяю работе с бездомными животными. Вместе с другими ребятами участвую в акции "Лапа помощи", помогаем приютам, привозим туда корма и лекарства для животных", - рассказала активист "Движения первых", волонтёр приюта "Сострадание НН", участница благотворительных забегов, организатор акции "Книга другу" Алина Кметик.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин принял участие в выездном совещании Совета Госдумы по вопросам развития речного пассажирского транспорта.