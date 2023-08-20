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Политика

Евгений Люлин принял участие в выездном совещании Совета Госдумы по вопросам развития речного пассажирского транспорта

21 августа 2023 17:35  [130] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в выездном совещании Совета Госдумы по вопросам развития речного пассажирского транспорта, которое прошло в Чкаловске 21 августа под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Нижегородская область сейчас активнее других субъектов РФ развивает водный транспорт и производство судов на подводных крыльях. Водными перевозками занимается созданное правительством области предприятие "Водолёт", причем объемы перевозок постоянно растут: если в 2022 году услугами предприятия воспользовались 68 тысяч пассажиров, то в 2023 году ожидается не менее 80 тысяч. "Валдаи" связали Нижний Новгород с городами области, а также с Чувашией, Марий Эл. Скоро откроются новые маршруты в Дзержинск, Кстово, Казань, Кинешму, Плес, Кострому, Ярославль.

"Нижегородский опыт оказался востребованным на федеральном уровне. Он помогает решить серьезные проблемы, которые стоят на пути возрождения и развития внутреннего речного судоходства", - заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

По словам председателя Законодательного Собрания, судовладельцы и судоходные компании испытывают сложности с приобретением судов из-за длительного срока их окупаемости. В Нижегородской области проблему решают с помощью участия в программе лизинга Минпромторга РФ. Так, предприятие "Водолёт" заключило договоры лизинга с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" на покупку трех «Метеоров 120Р».

"В свою очередь, Законодательное Собрание субсидирует затраты из бюджета области, - рассказал Евгений Люлин. - В 2023 году выделяются субсидии для возмещения затрат на приобретение судов на подводных крыльях в размере 63,3 млн. рублей, что на 20 млн. рублей больше, чем в 2022 году. Также предусмотрены дополнительные субсидии на возмещение затрат предприятия-перевозчика в размере 92 млн. рублей".

Проблему отсутствия причальной инфраструктуры должен помочь решить законопроект, который Госдума приняла в первом чтении (проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3 и 53 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ и статью 303 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества").

"Эти поправки в законодательство создадут дополнительные правовые механизмы для ускорения перехода права собственности на объекты речных портов из казны Российской Федерации эффективным собственникам, которые обеспечат их восстановление и содержание, - считает председатель Законодательного Собрания. – Также нужен отдельный федеральный закон, регулирующий правоотношения в сфере регулярных перевозок пассажиров внутренним водным транспортом".

"Развитию речного судоходства в России сейчас уделяется особое внимание: в правительстве РФ идет разработка маршрутной сети речных пассажирских перевозок, создаются условия для формирования межрегиональных пассажирских операторов в акватории реки Волга, с 2025 года на программы льготного лизинга гражданских судов будут направляться средства из Фонда национального благосостояния. Результаты работы участников совещания в Чкаловске лягут в основу принимаемых решений, касающихся речного судоходства в стране", - заявил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Володин посетил площадку ЦКБ им. Алексеева в Чкаловске.

 

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Судостроение
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