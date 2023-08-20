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Происшествия

Лжесотрудники Пенсионного фонда похитили у дзержинской пенсионерки 800 000 рублей

23 августа 2023 10:36  [98] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Лжесотрудники Пенсионного фонда похитили у дзержинской пенсионерки 800 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в феврале 78-летней жительнице Дзержинска позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда. Она рассказала, что в связи с участившимися случаями мошенничества пенсионерке следует поменять старые 5-тысячные купюры на купюры нового образца. 

Для обмена было необходимо написать заявление с указанием номеров обменных купюр сотруднику ведомства. Пенсионерка согласилась на это предложение, после чего к ней домой пришла незнакомка, которая написала заявление и забрала у потерпевшей 160 пятитысячных купюр. После ее ухода пенсионерка не обнаружила у себя дома денег и обратились в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности мошенников. В Волгограде были задержаны 41-летняя и 60-летняя женщины.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 3 УК РФ (кража). Задержанным грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что число случаев дистанционного мошенничества в Нижегородской области выросло на 23%.

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Теги:
Мошенничество
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