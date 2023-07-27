Число случаев дистанционного мошенничества в Нижегородской области выросло на 23% Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Замначальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Нижегородской области Владислав Скотин и руководитель проекта финансового просвещения "Меня не обмануть!" Наталья Халезова рассказали журналистам о мошенничестве в регионе и способах борьбы с ним.

Так, за 6 месяцев 2023 года в Нижегородской области было зарегистрировано 6 722 случая дистанционного мошенничества, что на 23% больше показателей прошлого года (5482 случая).

При этом раскрываемость данных преступлений увеличилась на 3,4% и составила 36,6%.

Владислав Скотин, отвечая на вопрос про новые мошеннические технологии, рассказал, что злоумышленники уже начинают использовать искусственный интеллект для подделки голосов родственников, но в Нижегородской области таких случаев выявлено пока не было.

"Самое главное - перезвонить родственнику. Бывает, что на эмоциях гражданин перезванивает именно на неизвестный номер, не своему близкому", - подчеркнул правоохранитель.

Если вам позвонили мошенники, то полиция рекомендует записать номер телефона и сообщить его полиции. Эти данные помогут в установлении личностей и задержании злоумышленников.

Наталья Халезова рассказала о росте числа случаев кражи денег с помощью приложений для удаленного доступа. Всплеск активности такой мошеннической схемы был зафиксирован после блокировки приложений российских банков.

"Мы должны соблюдать правила цифровой гигиены: проверять свою кредитную историю, не расплачиваться в интернете картой, на которой у нас лежит вклад. Надо очень аккуратно относиться к тому, что вы делаете", - сказала она.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, Наталья Халезова порекомендовала установить самозапрет на кредиты и финансовые операции, пожилым родственникам в банке следует оформить услугу "подтверждение операций вторым человеком". Кроме того, в МФЦ можно оформить самозапрет на регистрацию недвижимости без вашего участия. Все эти услуги бесплатны.

Подводя итоги, участники пресс-конференции выделили основные факторы защиты от мошенников: не сообщать никому свои конфиденциальные данные, переговорить с близкими людьми, если вы подозреваете, что общаетесь со злоумышленниками. Самый простой способ - сразу сбрасывать звонки.

Ранее сообщалось, что нижегородская полиция ищет потерпевших от действий мошеннической группы.