Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
15 августа 2023 13:38  [99] Число случаев дистанционного мошенничества в Нижегородской области выросло на 23%
15 августа 2023 13:05  [118] Телефонные мошенники "развели" жительницу Дзержинска на 878 тысяч рублей
14 августа 2023 11:58  [744] Грузовая "Газель" загорелась утром на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
14 августа 2023 11:40  [347] Межрегиональный канал поставки наркотиков пресекли в Нижегородской области
13 августа 2023 10:46  [619] Пять автомобилей стали участниками ДТП на Нижне-Волжской набережной
12 августа 2023 09:32  [906] Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф ликвидирован
11 августа 2023 12:14  [576] Семейную пару задержали в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков
11 августа 2023 09:54  [528] Нижегородца с наркотиками задержали в Автозаводском районе
10 августа 2023 10:47  [777] Нижегородская полиция ищет потерпевших от действий мошеннической группы
10 августа 2023 09:06  [578] Мужчина утонул в Оке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Происшествия

Число случаев дистанционного мошенничества в Нижегородской области выросло на 23%

15 августа 2023 13:38  [99] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Замначальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Нижегородской области Владислав Скотин и руководитель проекта финансового просвещения "Меня не обмануть!" Наталья Халезова рассказали журналистам о мошенничестве в регионе и способах борьбы с ним.

Так, за 6 месяцев 2023 года в Нижегородской области было зарегистрировано 6 722 случая дистанционного мошенничества, что на 23% больше показателей прошлого года (5482 случая).

При этом раскрываемость данных преступлений увеличилась на 3,4% и составила 36,6%.

Владислав Скотин, отвечая на вопрос про новые мошеннические технологии, рассказал, что злоумышленники уже начинают использовать искусственный интеллект для подделки голосов родственников, но в Нижегородской области таких случаев выявлено пока не было.

"Самое главное - перезвонить родственнику. Бывает, что на эмоциях гражданин перезванивает именно на неизвестный номер, не своему близкому", - подчеркнул правоохранитель.

Если вам позвонили мошенники, то полиция рекомендует записать номер телефона и сообщить его полиции. Эти данные помогут в установлении личностей и задержании злоумышленников.

Наталья Халезова рассказала о росте числа случаев кражи денег с помощью приложений для удаленного доступа. Всплеск активности такой мошеннической схемы был зафиксирован после блокировки приложений российских банков.

"Мы должны соблюдать правила цифровой гигиены: проверять свою кредитную историю, не расплачиваться в интернете картой, на которой у нас лежит вклад. Надо очень аккуратно относиться к тому, что вы делаете", - сказала она.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, Наталья Халезова порекомендовала установить самозапрет на кредиты и финансовые операции, пожилым родственникам в банке следует оформить услугу "подтверждение операций вторым человеком". Кроме того, в МФЦ можно оформить самозапрет на регистрацию недвижимости без вашего участия. Все эти услуги бесплатны.

Подводя итоги, участники пресс-конференции выделили основные факторы защиты от мошенников: не сообщать никому свои конфиденциальные данные, переговорить с близкими людьми, если вы подозреваете, что общаетесь со злоумышленниками. Самый простой способ - сразу сбрасывать звонки.

Ранее сообщалось, что нижегородская полиция ищет потерпевших от действий мошеннической группы.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph