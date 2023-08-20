ПСБ принял участие в бизнес-форуме "Перспектива" Бизнес

Алексей Гомжин, управляющий Приволжским филиалом ПСБ, принял участие в форуме "Перспектива", организованном на базе Борского бизнес-инкубатора.

Открывая мероприятие, руководитель ПСБ в Приволжье подчеркнул, что для банка поддержка предпринимателей является стратегически важным направлением.

"ПСБ плодотворно сотрудничает с нижегородским бизнесом в рамках федеральных и региональных программ льготного кредитования и гарантийной поддержки. Мы разработали ряд новых продуктов под потребности предпринимателей, перевели большую часть сервисов на цифровые платформы, что существенно упрощает взаимодействие бизнеса и банка", - отметил Алексей Гомжин.

В ходе мероприятия руководители бизнес-направлений Приволжского филиала ПСБ провели консультации по банковским продуктам и условиям получения кредитов для пополнения оборотных средств и развития бизнеса. Представители банка, региональных органов власти и МСБ обсудили с актуальные вопросы развития предпринимательства в 2023 году.