Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
23 августа 2023 11:45  [38] ПСБ принял участие в бизнес-форуме "Перспектива"
23 августа 2023 11:13  [70] Выксунский завод ОМК отмечен за социальную эффективность в Нижегородской области
23 августа 2023 09:42  [143] Лысковский пивоваренный завод стал 232-м нижегородским участником нацпроекта Производительность труда"
21 августа 2023 13:58  [430] Нижегородских предпринимателей пригласили для участия в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Сербии"
18 августа 2023 11:37  [530] ПСБ первым из российских банков тестирует расчеты в цифровых рублях
18 августа 2023 11:00  [495] ЛУКОЙЛ помогает образовательным учреждениям
17 августа 2023 17:51  [662] НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Павла Солодкого
17 августа 2023 13:30  [555] ЛУКОЙЛ получил высший рейтинг за отчетность в области устойчивого развития
17 августа 2023 13:03  [592] Нижегородским агрегатором промышленных мощностей "Станкофонд" уже воспользовались почти 470 предприятий
17 августа 2023 12:06  [457] МегаФон ускорил мобильный интернет на Бору
Бизнес

ПСБ принял участие в бизнес-форуме "Перспектива"

23 августа 2023 11:45  [38] Бизнес

Алексей Гомжин, управляющий Приволжским филиалом ПСБ, принял участие в форуме "Перспектива", организованном на базе Борского бизнес-инкубатора.  

Открывая мероприятие, руководитель ПСБ в Приволжье подчеркнул, что для банка поддержка предпринимателей является стратегически важным направлением.

"ПСБ плодотворно сотрудничает с нижегородским бизнесом в рамках федеральных и региональных программ льготного кредитования и гарантийной поддержки. Мы разработали ряд новых продуктов под потребности предпринимателей, перевели большую часть сервисов на цифровые платформы, что существенно упрощает взаимодействие бизнеса и банка", - отметил Алексей Гомжин.

В ходе мероприятия руководители бизнес-направлений Приволжского филиала ПСБ провели консультации по банковским продуктам и условиям получения кредитов для пополнения оборотных средств и развития бизнеса. Представители банка, региональных органов власти и МСБ обсудили с  актуальные вопросы развития предпринимательства в 2023 году.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph