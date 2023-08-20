Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Пакгаузы стали лауреатом премии International Architecture Awards
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 августа 2023 13:17  [19] Garage-sale в поддержку фонда "Время РАСсвета" пройдёт 7-10 сентября
23 августа 2023 12:58  [23] Семнадцать нарушений выявлено в деятельности Сокольского водоканала
23 августа 2023 12:19  [90] Территория для жизни
23 августа 2023 12:12  [109] Участники форума "Большая Евразия. Молодежь" встретились с российскими и иностранными экспертами в Доме народного единства
23 августа 2023 12:02  [298] Проект реконструкции кинотеатра "Спутник" на улице Горького прошел экспертизу
23 августа 2023 11:27  [151] Маршрут автобуса Т-55 планируется изменить в Нижнем Новгороде
23 августа 2023 11:08  [153] Нижегородские школы вошли в топ-200 рейтинга по конкурентоспособности выпускников
23 августа 2023 11:00  [129] На международном форуме "Большая Евразия.Молодежь" будет дан старт движению по сохранению традиционных ценностей
23 августа 2023 10:13  [151] Студенты ПИМУ будут проходить практику в ЦГБ Арзамаса
23 августа 2023 09:23  [238] Новый поезд станет курсировать из Нижнего Новгорода в Москву с 24 августа
Общество

Участники форума "Большая Евразия. Молодежь" встретились с российскими и иностранными экспертами в Доме народного единства

23 августа 2023 12:12  [109] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Российские и иностранные эксперты на площадке нижегородского Дома народного единства встретились с участниками международного форума "Большая Евразия. Молодежь". Об этом сообщает Дом народного единства.

В мероприятии, которое проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 25 августа, принимают участие молодежные лидеры из 8 стран мира и 11 регионов России.

По словам руководителя нижегородского Дома народного единства Романа Кошелева, укрепление международных связей в настоящее время требует новых решений и идей. Он также отметил перспективность взаимодействия молодежи из России со своими коллегами из стран Евразии.

В ходе форума его участники затронули такие темы, как перспективы международного сотрудничества, активность роли молодежи в настоящем и будущем, необходимость защиты традиций, а также информационную политику стран Большой Евразии.

Среди предложений о международном сотрудничестве, в частности, прозвучала идея создания молодежного туризма при помощи цифровых площадок и виртуальных телемостов.

"Это будет очень удобно и доступно для молодых людей. И первым российским городом-участником этого проекта может стать Нижний Новгород – Молодежная столица России", - сказал директор Центра народной дипломатии ШОС в Республике Узбекистан Кабулжон Сабиров. 

Ректор НГЛУ Жанна Никонова отметила, что нижегородская молодежь готова внести свой вклад в международную повестку России в целях ее устойчивого развития. "Это происходит и развивается на таких молодежных мероприятиях. И тематика форума международных молодых лидеров как нельзя более соответствует миссии нашего университета – это молодежное глобальное лидерство", - подчеркнула ректор НГЛУ.

В свою очередь, иностранные студенты высказались в поддержку проведения различных международных молодежных форумов в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что на международном форуме "Большая Евразия.Молодежь" в Нижнем Новгороде будет дан старт движению по сохранению традиционных ценностей.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Молодежь Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph