Участники форума "Большая Евразия. Молодежь" встретились с российскими и иностранными экспертами в Доме народного единства Общество

Фото: Дом народного единства

Российские и иностранные эксперты на площадке нижегородского Дома народного единства встретились с участниками международного форума "Большая Евразия. Молодежь". Об этом сообщает Дом народного единства.

В мероприятии, которое проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 25 августа, принимают участие молодежные лидеры из 8 стран мира и 11 регионов России.

По словам руководителя нижегородского Дома народного единства Романа Кошелева, укрепление международных связей в настоящее время требует новых решений и идей. Он также отметил перспективность взаимодействия молодежи из России со своими коллегами из стран Евразии.

В ходе форума его участники затронули такие темы, как перспективы международного сотрудничества, активность роли молодежи в настоящем и будущем, необходимость защиты традиций, а также информационную политику стран Большой Евразии.

Среди предложений о международном сотрудничестве, в частности, прозвучала идея создания молодежного туризма при помощи цифровых площадок и виртуальных телемостов.

"Это будет очень удобно и доступно для молодых людей. И первым российским городом-участником этого проекта может стать Нижний Новгород – Молодежная столица России", - сказал директор Центра народной дипломатии ШОС в Республике Узбекистан Кабулжон Сабиров.

Ректор НГЛУ Жанна Никонова отметила, что нижегородская молодежь готова внести свой вклад в международную повестку России в целях ее устойчивого развития. "Это происходит и развивается на таких молодежных мероприятиях. И тематика форума международных молодых лидеров как нельзя более соответствует миссии нашего университета – это молодежное глобальное лидерство", - подчеркнула ректор НГЛУ.

В свою очередь, иностранные студенты высказались в поддержку проведения различных международных молодежных форумов в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что на международном форуме "Большая Евразия.Молодежь" в Нижнем Новгороде будет дан старт движению по сохранению традиционных ценностей.