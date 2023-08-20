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Тринадцать человек спасено на пляжах Нижнего Новгорода с начала лета. Об сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".
Так, утром 23 августа матрос-спасатель спал 41-летнего рыбака в акватории затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе.
Мужчина рыбачил в 20 метрах от берега, когда от волны проплывающего катера перевернулась его резиновая лодка. Спасатель извлек рыбака из воды и доставил на берег. В медицинской помощи мужчина не нуждался.
Напомним, всего 20 пляжей и зон отдыха доступны для отдыха в Нижнем Новгороде этим летом. Они будут работать до 31 августа с 10:00 до 19:00.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не рекомендует купаться на девяти пляжах Нижнего Новгорода.
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