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Общество

Александр Чубарьян рассказал о новом учебнике по истории

23 августа 2023 14:54  [112] Общество

Фото: Сергей Михеев

Академик Александр Чубарьян в интервью газете "Взгляд" рассказал о новом школьном учебнике по истории.

Напомним, новые учебные пособия по истории для старшеклассников появятся в школах уже с 1 сентября. Учебники для детей с 5 по 9 классы подготовят к следующему учебному году — 2024/2025.

Пособие содержит 4 тома: "История России" и "Всеобщая история".

Как отмечают авторы, новые учебник позволит школьникам предоставить наиболее полную историческую карту по значимым событиями, которые происходили в мире и России. 

Также о необходимости новых учебников говорили учителя, которые отмечали дефицит информации в существующих пособиях. Ее приходилось искать из других источников.

Авторы подчеркивают, что в новом издании отсутствует политическая окраска информации, а историческая хроника излагается объективно.

"Мы преодолели этот недостаток [европоцентричность], причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире", - рассказал соавтор учебника Александр Чубарьян.

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Теги:
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