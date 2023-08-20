Александр Чубарьян рассказал о новом учебнике по истории

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Академик Александр Чубарьян в интервью газете "Взгляд" рассказал о новом школьном учебнике по истории.
Напомним, новые учебные пособия по истории для старшеклассников появятся в школах уже с 1 сентября. Учебники для детей с 5 по 9 классы подготовят к следующему учебному году — 2024/2025.
Пособие содержит 4 тома: "История России" и "Всеобщая история".
Как отмечают авторы, новые учебник позволит школьникам предоставить наиболее полную историческую карту по значимым событиями, которые происходили в мире и России.
Также о необходимости новых учебников говорили учителя, которые отмечали дефицит информации в существующих пособиях. Ее приходилось искать из других источников.
Авторы подчеркивают, что в новом издании отсутствует политическая окраска информации, а историческая хроника излагается объективно.
"Мы преодолели этот недостаток [европоцентричность], причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире", - рассказал соавтор учебника Александр Чубарьян.
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