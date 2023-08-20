Фото:
Свет на трех улицах Нижнего Новгорода отключен из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ООО "Зефс-Энерго".
Согласно информации, из-за повреждения линии на распределительной подстанции 45 без электричества на сутки остались десятки домов на улицах Хохлова, Деловой и Родионова.
В настоящее время идут ремонтные работы. Они должны завершиться к 16:00.
Ранее сообщалось, что два генератора установят в поселке Кудьма для улучшения электро - и водоснабжения Новинского сельсовета.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+