Свет на трех улицах Нижнего Новгорода отключен из-за аварии на электросетях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Свет на трех улицах Нижнего Новгорода отключен из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ООО "Зефс-Энерго".

Согласно информации, из-за повреждения линии на распределительной подстанции 45 без электричества на сутки остались десятки домов на улицах Хохлова, Деловой и Родионова.

В настоящее время идут ремонтные работы. Они должны завершиться к 16:00.

Ранее сообщалось, что два генератора установят в поселке Кудьма для улучшения электро - и водоснабжения Новинского сельсовета.