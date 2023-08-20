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Общество

Свет на трех улицах Нижнего Новгорода отключен из-за аварии на электросетях

23 августа 2023 15:19  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Свет на трех улицах Нижнего Новгорода отключен из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ООО "Зефс-Энерго".

Согласно информации, из-за повреждения линии на распределительной подстанции 45 без электричества на сутки остались десятки домов на улицах Хохлова, Деловой и Родионова.

В настоящее время идут ремонтные работы. Они должны завершиться к 16:00.

Ранее сообщалось, что два генератора установят в поселке Кудьма для улучшения электро - и водоснабжения Новинского сельсовета.

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Теги:
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