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Общество

Горящие туры в Турцию подешевели на 40–60%

23 августа 2023 18:58  [63] Общество

Фото: www.coral.ru

Цены на горящие туры в Турцию в преддверии осени стали ниже на 40–60%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным, в ближайшие дни можно будет отдохнуть вдвоём в трёхзвездочном отеле по системе "всё включено" всего за 60 тысяч рублей.

В АТОР рассказали, что среди компаний, предлагающих дешёвые туры, — PEGAS Touristik, Coral Travel, ANEX, FUN&SUN.

При этом эксперты указали, что тенденция очень кратковременна и касается тех направлений, которые предпочитают семьи с детьми.

"Удешевление вызвано традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года", — прокомментировали в пресс-службе Ассоциации.

По той же причине горящие туры стали появляться и на таиландском направлении.

Ранее сообщалось, что Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха российских туристов летом 2023 года.

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Теги:
Отдых Туризм Цены
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