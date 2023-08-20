Горящие туры в Турцию подешевели на 40–60%

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Цены на горящие туры в Турцию в преддверии осени стали ниже на 40–60%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно данным, в ближайшие дни можно будет отдохнуть вдвоём в трёхзвездочном отеле по системе "всё включено" всего за 60 тысяч рублей.
В АТОР рассказали, что среди компаний, предлагающих дешёвые туры, — PEGAS Touristik, Coral Travel, ANEX, FUN&SUN.
При этом эксперты указали, что тенденция очень кратковременна и касается тех направлений, которые предпочитают семьи с детьми.
"Удешевление вызвано традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года", — прокомментировали в пресс-службе Ассоциации.
По той же причине горящие туры стали появляться и на таиландском направлении.
Ранее сообщалось, что Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха российских туристов летом 2023 года.
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