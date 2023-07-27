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Общество

Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих направлений для отдыха россиян

02 августа 2023 17:12  [54] Общество

Фото: с сайта www.coral.ru

Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха российских туристов летом 2023 года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

"Турция вошла в пятёрку самых дорогих - в среднем - направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма", — отметила представитель АТОР.

Согласно информации, самым дорогим для россиян сейчас является отдых на Мальдивах, который обойдётся в среднем 390 тысяч рублей за 10 дней на двоих.

Каникулы на Кубе и Шри-Ланке при аналогичных исходных данных будут стоить 238 и 213 тысяч рублей соответственно. Цена путёвки в Турцию колеблется в пределах 183 тысяч рублей.

Майя Ломидзе указала, что из-за таких цен в Турцию летом поехало не так много россиян, как могло бы. Ситуацию не спасают даже "горящие туры", которые в итоге также оказываются недешёвыми.

В АТОР добавили, что цены на зарубежный отдых этим летом повысились примерно на 15%.

В допандемийные времена отдых в Турции считался у россиян бюджетным, но в этом году ситуация кардинально поменялась. Так, по сравнению с 2019 годом средний чек для российского туриста этим летом увеличился от 70 до 90%.

Ранее сообщалось, что круизы в Египет, Израиль и Грузию будут доступны россиянам с отправлением из Сочи.

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Теги:
Отдых Туризм Цены
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