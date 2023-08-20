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Общество

Движение перекроют по ряду улиц Нижнего Новгорода 26-27 августа из-за марафона

23 августа 2023 18:40  [113] Общество

Фото: ЦОДД

Легкоатлетический забег "Марафон Нижний Новгород" пройдёт 27 августа. Маршруты охватывают самые красивые места города: набережные Оки и Волги, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, бывшую фабрику "Маяк", усадьбы купеческих времён и соборы разных веков.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия в Нижегородском и Канавинском районах 26 и 27 августа будут введены ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, предоставленной городским дептранспорта, с 22:00 26 августа до 17:00 27 августа движение транспорта будет перекрыто на следующих участках:
- на ул. Пролетарской - от ул.Карла Маркса до Волжской Набережной,
- на Волжской Набережной,
- на ул. Бетанкура - от Мещерского бульвара до Волжской набережной,
- на ул. Самаркандской - от улицы Бетанкура до Канавинского моста,
- на ул. Совнаркомовской - от ул.Советской до Волжской набережной,
- по ул. Стрелка,
- по ул. Обозной,
- на ул. Заломова - от улицы Малой Покровской до дома №2 по ул.Заломова,
- на набережной Федоровского - от дома №8 до дома №6, от дома №3 до дома №2/13,
- по площади Минина и Пожарского,
- по Верхне-Волжской набережной,
- по Георгиевскому съезду,
- по Нижне-Волжской набережной,
- по Зеленскому съезду,
- по ул.Широкой,
- по ул. Красная Слобода,
- на набережной Гребного Канала - от ул. Красная Слобода до дома №331 по ул. Слобода Печёры.

Кроме того, с 23:00 26 августа до 17:00 27 августа движение транспорта будет ограничено:
- на ул. Советской - от ул. Совнаркомовской до Стрелки,
- по Канавинскому мосту,
- Похвалинскому съезду,
- на ул. Маслякова - от Похвалинского съезда до улицы Обозной,
- на ул. Малая Покровская - от ул. Ильинской до ул.Гоголя,
- на ул. Ильинской - от дома №14 до ул. Добролюбова,
- на ул. Добролюбова - от Ильинской до Зеленского съезда,
- на ул. Октябрьской - от Зеленского съезда до ул. Большой Покровской.

На подъездах к зонам ограничения будут установлены запрещающие знаки. Припаркованные здесь автомобили будут эвакуироваться на спецстоянку. Объезд организуют по прилегающим улицам.

В связи с перекрытиями дорог будут изменены маршруты общественного транспорта.

Более подробно схемы движения общественного транспорта можно изучить по ссылкам:

c 22:00 до 23:00 26 августа и с 23:00 26 августа до 17:00 27 августа.

Схема перекрытия движения.

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Теги:
движение Общественный транспорт Транспорт
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