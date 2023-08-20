Движение перекроют по ряду улиц Нижнего Новгорода 26-27 августа из-за марафона Общество

Фото: ЦОДД

Легкоатлетический забег "Марафон Нижний Новгород" пройдёт 27 августа. Маршруты охватывают самые красивые места города: набережные Оки и Волги, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, бывшую фабрику "Маяк", усадьбы купеческих времён и соборы разных веков.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия в Нижегородском и Канавинском районах 26 и 27 августа будут введены ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, предоставленной городским дептранспорта, с 22:00 26 августа до 17:00 27 августа движение транспорта будет перекрыто на следующих участках:

- на ул. Пролетарской - от ул.Карла Маркса до Волжской Набережной,

- на Волжской Набережной,

- на ул. Бетанкура - от Мещерского бульвара до Волжской набережной,

- на ул. Самаркандской - от улицы Бетанкура до Канавинского моста,

- на ул. Совнаркомовской - от ул.Советской до Волжской набережной,

- по ул. Стрелка,

- по ул. Обозной,

- на ул. Заломова - от улицы Малой Покровской до дома №2 по ул.Заломова,

- на набережной Федоровского - от дома №8 до дома №6, от дома №3 до дома №2/13,

- по площади Минина и Пожарского,

- по Верхне-Волжской набережной,

- по Георгиевскому съезду,

- по Нижне-Волжской набережной,

- по Зеленскому съезду,

- по ул.Широкой,

- по ул. Красная Слобода,

- на набережной Гребного Канала - от ул. Красная Слобода до дома №331 по ул. Слобода Печёры.

Кроме того, с 23:00 26 августа до 17:00 27 августа движение транспорта будет ограничено:

- на ул. Советской - от ул. Совнаркомовской до Стрелки,

- по Канавинскому мосту,

- Похвалинскому съезду,

- на ул. Маслякова - от Похвалинского съезда до улицы Обозной,

- на ул. Малая Покровская - от ул. Ильинской до ул.Гоголя,

- на ул. Ильинской - от дома №14 до ул. Добролюбова,

- на ул. Добролюбова - от Ильинской до Зеленского съезда,

- на ул. Октябрьской - от Зеленского съезда до ул. Большой Покровской.

На подъездах к зонам ограничения будут установлены запрещающие знаки. Припаркованные здесь автомобили будут эвакуироваться на спецстоянку. Объезд организуют по прилегающим улицам.

В связи с перекрытиями дорог будут изменены маршруты общественного транспорта.