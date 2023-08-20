Рост потребности в инженерах и айтишниках прогнозируется в Нижегородской области Общество

Эксперты управления по труду и занятости населения Нижегородской области провели опрос работодателей, органов исполнительной власти и вузов региона с целью спланировать и спрогнозировать количественные и качественные потребности в персонале, а затем формировать комплекс услуг по подбору и подготовке требуемых специалистов.

Как уточнили в ведомстве, опрос проходил в июле, в нём приняли участие представители более 80 крупнейших работодателей региона.



Как демонстрируют полученные данные, в ближайшие 6-7 лет на рынке труда Нижегородской области возрастёт потребность в специалистах с высшим образованием в инженерии и информационных технологиях. В частности, в перспективе будут востребованы механики, химики, специалисты по электронике и телекоммуникациям, а также разработчики программного обеспечения, мультимедийных приложений, дизайнеры баз данных, системные администраторы.

Согласно информации, организации планируют в ближайшие годы увеличивать штат инженеров в сфере науки и техники в среднем на 2-5%.

Также более чем на 10-20% возрастёт кадровая потребность в инженерах в сфере приборостроения, судостроения, авиастроения и ракетостроения, в ядерной энергетике.

В области информационно-коммуникационных технологий работодатели планируют увеличивать штат в среднем на 5-10%.

Как прокомментировали в УТЗН, на рынке труда сейчас востребованы около 10 тысяч специалистов высшей квалификации - это почти 13% от общей кадровой потребности региона. Результаты опроса планируется использовать в том числе определения общих объёмов контрольных цифр приёма в вузы.