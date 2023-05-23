Программист и разработчик стали самыми востребованными IT-специальностями в России Общество

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Программист и разработчик являются наиболее востребованными профессиями в отечественной IT-сфере по итогам 2022 года. Об этом сообщил гендиректор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко в рамках Российского интернет-форума.

Как сообщает телеканал "360", цитируя слова эксперта, некоторые IT-профессии, показавшие рост в 2022 году, стали неожиданностью.

Например, среди них оказались такие специальности как разработчики мобильных приложений для отечественных операционных систем, "белые" хакеры, специалисты по работе с ИИ и Data-аналитики.

Наибольшей востребованностью на рынке труда в прошлом году пользовались специалисты средней и высокой категории - уровней Middle и Senior.

Сергей Плуготаренко уточнил, что хотя начинающих профессионалов уровня Junior готовят очень много, они не всегда подходят под запросы работодателя.

"И это огромная проблема — где же брать тех, кто на ступеньку выше. Здесь в помощь и стажировки, и ускоренные курсы по профориентации, цифровой переквалификации и так далее", — подытожил эксперт.

Напомним, что свыше 22 тысяч IT-компаний получили аккредитацию в России.

Ранее сообщалось, что более 2,6 тысячи бюджетных мест на ИТ-специальности доступно в нижегородских вузах в 2023-2024 учебном году.

Напомним также, что технологический фестиваль ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня.