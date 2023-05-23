Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 мая 2023 13:54  [33] Суд изъял у собственника усадьбу Оболенских в Воротынском районе
24 мая 2023 13:33  [75] Роспотребнадзор проверяет качество воды на пляжах Нижегородской области
24 мая 2023 13:14  [93] Программист и разработчик стали самыми востребованными IT-специальностями в России
24 мая 2023 13:02  [103] В Штабе общественной поддержки завершился первый курс детской "Школы актерского мастерства" и "Школы этикета"
24 мая 2023 12:35  [119] Госдума приняла закон о причинах признании загранпаспортов недействительными
24 мая 2023 12:24  [119] Эн+ объявила о старте приема заявок на участие в грантовой программе "Лаборатория энергетики"
24 мая 2023 11:58  [138] "Городские электрички" Нижнего Новгорода в январе-апреле перевезли более 526 тысяч пассажиров
24 мая 2023 11:47  [141] Движение на участке улицы Сергея Акимова у Борского моста открыли досрочно
24 мая 2023 11:02  [158] Работы по замене 185 лифтов уже ведутся в Нижнем Новгороде и Дзержинске
24 мая 2023 10:44  [267] Более 2,6 тысячи бюджетных мест на ИТ-специальности доступно в нижегородских вузах в 2023-2024 учебном году
Общество

Программист и разработчик стали самыми востребованными IT-специальностями в России

24 мая 2023 13:14  [93] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Программист и разработчик являются наиболее востребованными профессиями в отечественной IT-сфере по итогам 2022 года. Об этом сообщил гендиректор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко в рамках Российского интернет-форума.

Как сообщает телеканал "360", цитируя слова эксперта, некоторые IT-профессии, показавшие рост в 2022 году, стали неожиданностью.

Например, среди них оказались такие специальности как разработчики мобильных приложений для отечественных операционных систем, "белые" хакеры, специалисты по работе с ИИ и Data-аналитики.

Наибольшей востребованностью на рынке труда в прошлом году пользовались специалисты средней и высокой категории - уровней Middle и Senior.

Сергей Плуготаренко уточнил, что хотя начинающих профессионалов уровня Junior готовят очень много, они не всегда подходят под запросы работодателя.

"И это огромная проблема — где же брать тех, кто на ступеньку выше. Здесь в помощь и стажировки, и ускоренные курсы по профориентации, цифровой переквалификации и так далее", — подытожил эксперт.

Напомним, что свыше 22 тысяч IT-компаний получили аккредитацию в России.

Ранее сообщалось, что более 2,6 тысячи бюджетных мест на ИТ-специальности доступно в нижегородских вузах в 2023-2024 учебном году.

Напомним также, что технологический фестиваль ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Технологии Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
24 мая 2023 10:44  [267] Более 2,6 тысячи бюджетных мест на ИТ-специальности доступно в нижегородских вузах в 2023-2024 учебном году
12 мая 2023 16:18  [819] Свыше 22 тысяч IT-компаний получили аккредитацию в России
20 апреля 2023 12:11  [2302] Технологический фестиваль ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph