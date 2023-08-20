Жительница Богородска перевела более 2,6 млн рублей телефонным мошенникам Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Жительница Богородска перевела более 2,6 млн рублей телефонным мошенникам, которые от имени правоохранителей обвинили её в пособничестве терроризму. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

47-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей правоохранительного ведомства Москвы. Она заявила, что персональные данные потерпевшей попали в списки спецслужб, как принадлежащие пособникам террористов.

После этого общение было переведено в один из мессенджеров, где к диалогу подключились ещё двое мужчин. Они запугали женщину и убедили выполнять их рекомендации.

В итоге богородчанка сняла все свои сбережения, одолжила у знакомых и взяла несколько кредитов. Все деньги - 2 млн 605 тыс. рублей - она перевела на продиктованные счета.

Только после общения с родственниками и знакомыми женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере). Специалисты ведут розыск лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним, настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель полиции, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод, запрашивать по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды.

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить озвученной информации, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода лишилась более 13 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками.