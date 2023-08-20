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Бизнес

ОМК в 2023 году предоставила грант на обучение почти 80 сотрудников завода в Выксе

24 августа 2023 13:03  [70] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания выделила гранты своим сотрудникам на заводе в Выксе Нижегородской области для обучения и профессиональной переподготовки в профильных высших учебных заведениях.

Как сообщили в пресс-службе ОМК, в этом году гранты от компании получили 79 человек.

В первый год обучения компания покрывает 70 процентов его стоимости, а со второго при успешной успеваемости студента оплачивает полностью. Списки кандидатов формируются сотрудниками дирекции по управлению персоналом совместно с руководителями подразделений, ориентируясь на кадровый резерв, результаты годового цикла, востребованность профессии и производственные перспективы того или иного подразделения. После этого сотрудники проходят отбор и сдают вступительные экзамены в вуз на общих основаниях.

Главный партнер программы – выксунский филиал Университета науки и технологий МИСИС, где можно получить профессию металлургического профиля. В программу входят и другие учебные заведения. Например, в Нижегородском политехе имени Алексеева можно обучиться по направлениям "Оптимизация систем электроснабжения", "Электроэнергетика и электротехника", "Технологии материалов", а в Муромском институте (филиале Владимирского госуниверситета имени Столетовых) есть возможность получить образование по радиотехнике, информатике и другим направлениям.

"Мы запустили грантовую программу на обучение на выксунском заводе ОМК в 2015 году, за это время ее участниками стали более 400 человек. Бывает, что для качественного выполнения трудовых обязанностей сотруднику недостает специальных знаний, либо ему нужны особые компетенции для дальнейшего карьерного роста. Восполнить эти пробелы как раз и помогает наша грантовая программа. Она охватывает сразу несколько направлений: бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и дополнительную профессиональную переподготовку. Мы помогаем сотрудникам получить необходимые знания, а они в свою очередь применяют их в своей работе. Благодаря этому в первую очередь растет вовлеченность коллектива, а также производительность труда", – отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

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Теги:
Выкса ОМК
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