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Культура и отдых

Завершены съемки сериала "Дело Германа" с Александром Яценко и Юлией Снигирь

24 августа 2023 13:32  [63] Культура и отдых

Видеосервисы Wink и more.tv объявили о завершении съемок восьмисерийного психологической драмы "Дело Германа" (18+) с Александром Яценко ("Фишер", "Праведник"), Юлией Снигирь ("Великая", "Казнь") и Михаилом Тройником («"Библиотекарь", "‎Вызов"‎)‎ в главных ролях. Сериал пополнит линейки Wink originals и more originals. Премьера проекта состоится в 2023 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv. Производством сериала занимается "НМГ Студия" совместно с "Киностудией КИТ".


 
Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.

"Самым запоминающимся был первый съемочный день — сцена в больнице. Тогда на меня произвело впечатление, как работает вся съемочная группа, особенно режиссер Софья Райзман. Я знала ее как актрису, мы вместе играли в МХТ, но я не ожидала, что дебютант может так легко, иронично и профессионально разбирать сцены, так чувствовать кадр. Мне кажется, “Дело Германа” — качественный и классный сериал с невероятной актерской командой. Свою героиню Еву я очень люблю, она яркая, свободная и она максималист: если любит или ненавидит, то до конца, но ей тесно в этом обыденном мире. Я гораздо спокойнее и взвешенней, и мне было непросто ее играть"‎, — отметила исполнительница главной роли Юлия Снигирь.

"Это история мстителя, психологическая драма с криминальным уклоном. О том, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает. Меня заинтересовала история, мне захотелось в ней сыграть. Очень простой критерий выбора, всегда им пользуюсь", — сказал исполнитель главной роли Александр Яценко.

"У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Мне кажется жанр “Дела Германа” синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элементы триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое", — считает режиссер проекта Софья Райзман.

Продюсеры сериала — Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Андрей Терешок, Андрей Бегунов и Екатерина Уруру.

Фото ПАО "Ростелеком"

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Теги:
Кино Ростелеком
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