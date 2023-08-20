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Экономика

Реальная зарплата нижегородцев в I полугодии 2023 года выросла на 10%

24 августа 2023 14:33  [89] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реальная зарплата нижегородцев в I полугодии 2023 года выросла на 10,1% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Согласно информации, в номинальном выражении среднемесячная заработная плата составила 51 847,7 рублей, что на 15,5% больше уровня первого полугодия прошлого года.

Больше всего зарплата в номинальном выражении выросла в оптовой и розничной торговле (30,9%). Далее идут агропромышленных комплекс (26,2%), обрабатывающая промышленность (22,8%), транспортная сфера (18,7%), строительная сфера (11,1%) и наука (9,8%).

Рост заработной платы в обрабатывающей промышленности сложился за счет производства транспортных средств и оборудования (+27,7), химических веществ и химических продуктов (26,9%), готовых металлических изделий (25,9%), пищевых продуктов (25,6%), компьютеров, электронных и оптических изделий (24%).

Егор Поляков отметил, что рост связан как с увеличением объемов производства, так и стремлением работодателей решить проблему дефицита кадров.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличат на 826 рублей.

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Теги:
Зарплата
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