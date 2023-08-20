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Экономика

Прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличат на 826 рублей

21 августа 2023 14:09  [73] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличат на 826 рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона.

Согласно информации, в 2024 году величину прожиточного минимума на душу населения планируется установить в размере 14 339 рублей. В 2023 году он составляет 13 513 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 630 рублей (сейчас - 14 729 рублей), для пенсионеров - 12 332 рубля (сейчас - 11 621 рублей), для детей - 13 909 рублей (сейчас - 13 108 рублей).

Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать по 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что среднедушевой доход по Нижегородской области в 2022 году составил 43,2 тысячи рублей в месяц.

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