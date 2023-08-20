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Происшествия

Уголовное дело возбудили против главы нижегородского Центра ГИМС ГУ МЧС России

24 августа 2023 15:03  [75] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбудили против главы нижегородского Центра ГИМС ГУ МЧС России. Об этом сообщается на сайте Нижегородского районного суда.

Согласно информации, 31 августа 2022 в ходе теоретического экзамена по управлению маломерными судами Андрей Сухов указал сотрудникам Борского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России выйти из помещения, после чего сдававшие экзамен смогли воспользоваться шпаргалками и подсказками от педагога.

Впоследствии экзаменуем была поставлена оценка "зачтено".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 ч. 3 п. "г", "е" УК РФ (превышение должностных полномочий). Андрей Сухов свою вину не признал.

Суд заключил подозреваемого под стражу до 21 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что нижегородского сотрудника МЧС осудили за присвоение более 931 тыс. рублей.

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Теги:
МЧС Превышение полномочий
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