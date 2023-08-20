День знаний может стать выходным для родителей школьников

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев внёс в Госдуму проект закона, который гарантирует выходной день для родителей школьников в День знаний. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, соответствующий законопроект предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ статьёй об освобождении сотрудников, воспитывающих детей школьного возраста, от работы на один день с сохранением должности и среднего заработка.
Как говорится в пояснительной записке к документу, участие родителей в торжественных линейках имеет огромное значение для школьников, особенно для первоклассников.
Напомним, ранее депутаты Госдумы предложили сделать выходными день воссоединения России и Крыма 18 марта, а также понедельник после Пасхи.
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