День знаний может стать выходным для родителей школьников Общество

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев внёс в Госдуму проект закона, который гарантирует выходной день для родителей школьников в День знаний. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, соответствующий законопроект предлагает дополнить Трудовой кодекс РФ статьёй об освобождении сотрудников, воспитывающих детей школьного возраста, от работы на один день с сохранением должности и среднего заработка.

Как говорится в пояснительной записке к документу, участие родителей в торжественных линейках имеет огромное значение для школьников, особенно для первоклассников.

Напомним, ранее депутаты Госдумы предложили сделать выходными день воссоединения России и Крыма 18 марта, а также понедельник после Пасхи.