Понедельник после Пасхи предложили сделать выходным Общество

Представители фракции ЛДПР в Госдуме выступили с предложением сделать следующий после Пасхи день выходным. Они разработали законопроект для внесения изменений в Трудовой кодекс РФ, сообщает телеканал "360".

Так, предлагается закрепить в статье 112 Трудового кодекса обязанность федерального правительства при переносе выходных дней один из них ежегодно переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением.

Как говорится в пояснительной записке к документу, большая часть россиян отмечает важный для православных религиозный праздник - Пасху. И следующий за ней выходной покажет большое уважение к историческим традициям православного сообщества РФ.

Депутаты фракции отметили, что речи об увеличении нерабочих праздничных дней в течение года не идёт. Предлагается всего лишь перенести один из существующих выходных дней.

Напомним, ранее в Госдуму был внесён законопроект о ежегодном продлении выходных дней с 1 по 9 мая включительно за счёт сокращения новогодних каникул.