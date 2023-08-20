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Экономика

Производство молока в Нижегородской области с начала года выросло на 5,2%

24 августа 2023 17:15  [85] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объемы производства животноводческой продукции увеличены в Нижегородской области с начала 2023 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, за семь месяцев нижегородские предприятия на 5,2% увеличили объемы производства молока, мяса – на 23,7%, яиц – на 8,3%.

Николай Денисов отметил, что все сырье перерабатывается в регионе, что также позволяет наращивать выпуск готовых продуктов питания.

Всего с января по июль в Нижегородской области произведено 374,1 тыс. тонн молока, 99,4 тыс. тонн мяса скота и птицы, 636,1 млн штук яиц.

Ранее сообщалось, что новый молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд рублей.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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