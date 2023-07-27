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Общество

Новый молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд рублей

17 августа 2023 12:47  [505] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АО "Приузолье" из Городецкого района планирует построить при поддержке Корпорации развития Нижегородской области молочно-товарный комплекс на 3 тысячи голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, также будет создан растениеводческий кластер по выращиванию кормов для животных.

В комплексе будет производиться молоко и разводиться голштинская, джерсейская и швицкая породы коров. Планируется, что здесь будет производиться около 30 тысяч тонн сырого коровьего молока в год.

Строительство комплекса будет вестись в несколько этапов. Так, на первой очереди проекта будет создан комплекс на 1800 коров, на второй - на 1200 голос и кормовой центр, на третьей начнется выращивание молодняка.

В проект будет инвестировано 3,2 млрд рублей, планируется создать 120 новых рабочих мест. Полностью реализовать его планируется в 2028 году.

Напомним, что 15 животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году. При этом производство молока в Нижегородской области по итогам 2022 года увеличилось на 3%. 

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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